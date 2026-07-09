Москва9 июл Вести.Линейку беспилотников "Сатурн" для решения гражданских и специальных задач представил концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) в ходе выставки "Дрон-Экспо-2026" в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Речь идет об универсальном беспилотнике "Сатурн-30" и малом дроне "Сатурн-10".

Оба беспилотника оснащены системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта отмечается в сообщении

"Сатурн-30" обладает массой в 30 килограмм, грузоподъемностью до 7 килограмм, скоростью полета до 180 километров в час, а также продолжительностью полета до часа. Беспилотник может быть задействован для мониторинга и доставки грузов.

Малый дрон "Сатурн-10" весит 10 килограмм, а продолжительность его полета составляет 30 минут. В госкорпорации подчеркнули, что беспилотник сам обнаруживает, распознает и сопровождает объекты, передавая оператору необходимую информацию.