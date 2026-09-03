Ростех проведет мировую премьеру стелс-БПЛА для запуска с истребителя Су-57Э

Россия впервые покажет стелс-беспилотники для запуска с истребителя Ростех проведет мировую премьеру стелс-БПЛА для запуска с истребителя Су-57Э

Москва3 сен Вести.В рамках авиасалона Egypt International Airshow 2026 состоится мировая премьера стелс-беспилотников, предназначенных для запуска с борта истребителя Су-57Э. Речь идет о многофункциональных аппаратах, совместимых с российским самолетом пятого поколения, сообщили в госкорпорации Ростех.

Госкорпорация "Ростех" проведет мировую премьеру многофункциональных стелс-беспилотников для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57. Изделия представят на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 говорится в сообщении

В Ростехе отметили, что беспилотные платформы обладают малой заметностью, большой дальностью полета и высокой скоростью.

Аппараты оснащены крылом разного типа добавили в госкорпорации

Помимо этого, на выставке Ростех также впервые покажет российскую систему уничтожения воздушных целей "Бизон".