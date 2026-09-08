В "Высокоточных комплексах" рассказали об особенностях "Панцирь СМД-Е" и ТКБ-116

На оборонной выставке в Египте представили "Панцирь СМД-Е" и ТКБ-1167 В "Высокоточных комплексах" рассказали об особенностях "Панцирь СМД-Е" и ТКБ-116

Москва8 сен Вести.На международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте представили новейшие российские высокоточные системы: зенитный ракетный комплекс "Панцирь СМД-Е" и систему поражения воздушных целей ТКБ-1167. Об их особенностях рассказал ИС "Вести" представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Панцирь СМД-Е" способен бороться с массированным налетом любых средств воздушного нападения: от самолетов до беспилотников.

Зенитно-ракетное вооружение у данного комплекса может быть комбинированным. Штатный боеприпас - это зенитная управляемая ракета… и зенитная управляемая ракета ближнего перехвата сообщили в холдинге

Систему поражения воздушных целей ТКБ-1167 еще называют "Бизоном". Она работает удаленно и способна эффективно бороться с беспилотниками в ближней зоне.

Комплекс управляется дистанционно с помощью автоматизированных рабочих мест. В автоматическом режиме производится поиск цели локатором, выдается целеуказание на пулеметные установки. После чего оператор может осуществить допоиск с помощью, соответственно, джойстика и принять решение добавили в холдинге

Ранее первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Ярковой заявил, что истребитель пятого поколения Су-57, который представили на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026, вызывает в Египте значительный интерес.