Михеев: ЗРК "Панцирь" сбили уже десятки тысяч целей

Рособоронэкспорт: ЗРК "Панцирь" сбили десятки тысяч воздушных целей Михеев: ЗРК "Панцирь" сбили уже десятки тысяч целей

Москва7 сен Вести.Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства "Панцирь" сбили десятки тысяч воздушных целей, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает ТАСС.

Среди сбитых целей значатся, в том числе, крылатые ракеты Storm Shadow, баллистические ракеты ATACMS, а также беспилотники различных классов, отметил Михеев.

На боевом счету зенитных комплексов семейства "Панцирь" десятки тысяч пораженных воздушных целей приводит ТАСС слова Михеева

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что наиболее подходящими средствами борьбы с британскими ударными беспилотниками Nyan являются ЗРК "Тор" и "Панцирь".