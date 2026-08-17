Военный эксперт рассказал, как бороться с БПЛА Nyan Эксперт Кнутов перечислил ЗРК, наиболее эффективные для уничтожения БПЛА Nyan

Москва17 авг Вести.Военный эксперт Кнутов рассказал, с помощью чего можно уничтожать британские ударные беспилотники Nyan. Об этом пишет МК.RU.

Особенностью беспилотников Nyan называют высокую скорость, небольшую радиолокационную заметность и возможность автономного полета без использования GPS.

Бороться с данным видом дронов придется в первую очередь с помощью зенитно-ракетных комплексов и в меньшей степени с помощью зенитной артиллерии отметил Кнутов

По словам военного эксперта, наиболее подходящими средствами борьбы с беспилотниками такого плана являются зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Панцирь".

Ранее в интервью ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Максим Казанин дал оценку британским ударным беспилотникам. По его словам, Nyan не являются каким-то чудо-оружием, и их поставки киевскому режиму — не более чем попытка немного оттянуть его неизбежное поражение на фронте.