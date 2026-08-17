Москва17 авг Вести.Примененные на днях Украиной для ударов вглубь территории России британские ударные беспилотники Nyan не являются каким-то чудо-оружием, и их поставки киевскому режиму - не более чем попытка немного оттянуть его неизбежное поражение на фронте. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, применение Nyan не сможет оказать никакого влияния на ход специальной военной операции - в частности, на обстановку на передовой.

Эти дроны никакого влияния на оперативную обстановку оказать не могут, поскольку предназначены для ударов по нашим дальним тылам. Точнее, по нефтеперерабатывающим заводам, по каким-то гражданским складам, которые не прикрыты в силу определенных ситуаций и так далее. Но даже если их будет пролетать, преодолевать все наши рубежи обороны и районы ПВО, 20-25%, влияния никакого они не окажут. В конце концов наши специалисты соберут по частям эти дроны, которые будут сбиты, перехвачены, либо там заглушены РЭБом. Мы их разберем, освежуем, поймем, на каких принципах работают, какая навигация у них, какое наведение и так далее, и тому подобное, и найдем для этого противоядие. Я думаю, что в целом до конца года все это сможет быть сделано сказал Казанин

По его словам, британские дроны ни в коем случае не являются каким-то чудо-оружием.

Это не то что не вундерваффе - это очередная попытка каким-то образом немножечко затянуть этот вооруженный конфликт. Не более. Это не попытка переломить ситуацию, внести коррективы в обстановку, повлиять на военно-политическое руководство России, оказать психологическое давление на широкие массы. Нет - это просто попытка немножечко оттянуть неизбежное подытожил Казанин

О технических особенностях ударных БПЛА Nyan рассказал ранее ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.