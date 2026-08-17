Москва17 авг Вести.Ударный БПЛА Nyan разработан одной из дочерних компаний британской корпорации BAE Systems и имеет ряд особенностей, рассказал ИС "Вести" военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что Великобритания обещала поставить в этом году Украине 120 тысяч таких аппаратов

Он, в общем-то, достаточно новый, разработан только в прошлом году. Компания — крупнейшая корпорация мирового уровня, это BAE Systems. Ее дочернее предприятие создало этот дрон. Он имеет ряд особенностей. Первое: корпус чем-то напоминает летающее крыло, то есть нашу "Герань" по форме, полностью сделан из углепластика. Это позволяет снизить радиолокационную заметность. Еще важная особенность — используется турбореактивный двигатель. Я его, кстати, видел, держал в руках такой двигатель такого типа, ну, действительно компактный, очень так грамотно сделанный. И, соответственно, сопло щелевое. За счет этого инфракрасный след получается меньше пояснил Кнутов

Он также добавил, что такой дрон запускается с катапульты. Заявленная дальность полета — 150 км.

Главная особенность — системы наведения. То есть он не выходит на связь с GPS, никаких внешних сигналов не подает. При запуске есть цифровая карта, туда закладываются все данные, и он, соответственно, по этой цифровой карте идет, в конце включается компьютер с элементами искусственного интеллекта, машинное зрение, сравнивает объект с тем, что заложено в карту, и атакует. Дрон идет сразу в контейнере, фактически упакованный, собранный, в готовом виде. Значит, все изменения могли только ввести непосредственно на территории Великобритании рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые использовали британские БПЛА для ударов вглубь территории России.

Между тем, ВСУ переделывают оставшиеся в Одессе морские грузовые контейнеры в пусковые установки для дронов и отправляют их к линии боев.