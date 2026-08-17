Подполье: из контейнеров в Одессе делают пусковые установки для беспилотников

Подполье: контейнеры в Одессе переделывают в пусковые установки для дронов Подполье: из контейнеров в Одессе делают пусковые установки для беспилотников

Москва17 авг Вести.ВСУ переделывают оставшиеся в Одессе морские грузовые контейнеры в пусковые установки для дронов и отправляют их к линии боев, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Российские войска ежедневно бьют по порту Одессы и судам, которые используются в интересах украинских войск. Удары привели к остановке работы черноморских портов Украины, экспорт агропродукции сократился на 70%, отмечал министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) заявил Лебедев

По его словам, такие контейнеры перевозят на тягачах под видом гражданского груза, запуски дронов происходят прямо с грузовика, что усложняет выявление и уничтожение пусковых установок.

Ранее в пророссийском подполье сообщали, что на Украине работают от семи до девяти подземных предприятий по производству дронов.