В подполье рассказали о сети секретных подземных заводов БПЛА на Украине

Подполье: сеть подземных заводов БПЛА действует на Украине В подполье рассказали о сети секретных подземных заводов БПЛА на Украине

Москва11 авг Вести.На Украине работают от семи до девяти подземных предприятий по производству дронов. Об этом рассказали в пророссийском подполье, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что адреса объектов держатся в строжайшем секрете, а их местоположение меняют после сюжетов в СМИ и ударов Вооруженных сил (ВС) РФ.

По нашей информации, речь идет минимум о семи или девяти в настоящее время работающих объектах по стране заявили в подполье

Ранее Sky News передал, что секретные подземные заводы по производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия разбросаны по всей Украине. Корреспондент телеканала Стюарт Рэмси побывал на одном из таких предприятий, отметив, что его работа организована в круглосуточном режиме.