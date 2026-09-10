ВС РФ поразили объекты терминала в Черноморске и три судна в Одессе

В МО РФ сообщили об ударах по портовой инфраструктуре ВСУ в Одессе и области ВС РФ поразили объекты терминала в Черноморске и три судна в Одессе

Москва10 сен Вести.Вооруженные силы России с помощью ударных беспилотников поразили объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области, а также используемые ВСУ два сухогруза и буксир в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что объекты терминала применялись для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых на Украину иностранными государствами.

Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший данные сухогрузы добавили в ведомстве

Удары по логистическим центрам, морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжались в течение ночи, подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, оказался поражен склад дронов в Николаеве. Он также предназначался для обеспечения ВСУ.