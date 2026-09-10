Москва10 сенВести.В Николаеве Вооруженные силы России нанесли поражение складу беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В заявлении говорится, в течение прошедшей ночи российский войска продолжили с применением беспилотников наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, которые задействованы в интересах украинской армии.
В результате в городе Николаеве поражен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУсообщили в ведомстве
Ранее в Минобороны рассказали, что армия России нанесла удары по шести железнодорожным локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.