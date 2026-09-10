Минобороны: ВС РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Николаеве

В Николаеве поражен склад беспилотников ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Николаеве

Москва10 сен Вести.В Николаеве Вооруженные силы России нанесли поражение складу беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В заявлении говорится, в течение прошедшей ночи российский войска продолжили с применением беспилотников наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, которые задействованы в интересах украинской армии.

В результате в городе Николаеве поражен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ сообщили в ведомстве

Ранее в Минобороны рассказали, что армия России нанесла удары по шести железнодорожным локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.