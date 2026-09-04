Москва4 сенВести.Вооруженные силы (ВС) РФ в течение дня поразили ударными беспилотниками большой дальности логистические центры в Киевской и Николаевской областях, использовавшиеся в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны России.
В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены: в Киевской области – логистический центр в населенном пункте Бровары; ... в Николаевской области – логистический центр в населенном пункте Николаевговорится в сообщении военного ведомства
На территории логистического центра в Броварах хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество. Логистический центр в Николаеве задействовался в поставках военно-технического имущества Вооруженным силам Украины (ВСУ), уточнили в МО РФ.
Ранее Минобороны сообщало, что в период с 29 августа по 4 сентября российские военные нанесли по объектам украинской армии один массированный и 17 групповых ударов.