ВС РФ нанесли удары по трем логистическим центрам в Киевской области Минобороны РФ сообщило о поражении трех логистических центров в Киевской области

Москва2 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по трем логистическим центрам на территории Украины, которые были задействованы для хранения и распределения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены по трем объектам в Киевской области. Среди них: логистический центр "Эридон" в населенном пункте Вишневое, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения, "Фм логистик Днепр" в районе населенного пункта Дударков, где хранились товары двойного назначения и комплектующие для беспилотников, а также логистический центр в Корчеватом, служивший складом и распределительным узлом грузов для украинской армии.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении трех логистических и распределительного центров в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном украинской армии городе Запорожье.

Также российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр "Чайки" украинской компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области.