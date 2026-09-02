Минобороны РФ сообщило об ударах по двум логистическим центрам ВСУ под Киевом

Российская армия уничтожила еще два логистических центра ВСУ в Киевской области Минобороны РФ сообщило об ударах по двум логистическим центрам ВСУ под Киевом

Москва2 сен Вести.Российская армия уничтожила еще два логистических центра в Киевской области, который использовался в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен в районах населенных пунктов Бровары и Вишневое под Киевом.

"Равен" равен нулю. Наши дроноводы, применив БПЛА "Герань-4 сикер", поразили логистический центр "Равен Украина" говорится в сообщении

Уточняется, что в Вишневом был поражен объект компании "Стеллар Джет", по нему также был нанесен удар беспилотниками "Герань".

Ранее Минобороны отчиталось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) вечером 1 сентября атаковали в Киевской области логистический центр "Чайки", на котором хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.