Москва30 авгВести.Российские военные 30 августа нанесли поражение транспортно-логистическому центру "Пирогово" в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что ВС РФ продолжают наносить групповые удары по украинским предприятиям ВПК и логистическим центрам, которые используются Вооруженными силами Украины.
Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"говорится в сообщении МО
В центре хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для украинских беспилотников большой и средней дальности.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки ВС РФ нанесли удары по месту запуска ракет "Фламинго", объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам на Украине.