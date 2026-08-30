Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру "Пирогово" под Киевом

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" под Киевом Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру "Пирогово" под Киевом

Москва30 авг Вести.Российские военные 30 августа нанесли поражение транспортно-логистическому центру "Пирогово" в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что ВС РФ продолжают наносить групповые удары по украинским предприятиям ВПК и логистическим центрам, которые используются Вооруженными силами Украины.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово" говорится в сообщении МО

В центре хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для украинских беспилотников большой и средней дальности.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки ВС РФ нанесли удары по месту запуска ракет "Фламинго", объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам на Украине.