МО РФ заявило об ударах по шести локомотивам в четыре областях Украины

Армия России нанесла удары по локомотивам в четырех областях Украины МО РФ заявило об ударах по шести локомотивам в четыре областях Украины

Москва9 сен Вести.Российские войска нанесли удары по шести железнодорожным локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ применяли беспилотники "Герань-4 Сикер". Удары были нанесены в районах населенных пунктов Доброе, Варваровка, Доброполье, Самойловка и Лекарское.

В результате удара все цели поражены сообщили в Минобороны

Отмечается, что локомотивы использовались в интересах украинских боевиков.

Ранее ВС РФ ударили по железнодорожным составам в Днепропетровской области. Установлено, что поезда использовались для перевозки военных грузов, в том числе беспилотников иностранного производства.