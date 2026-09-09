Москва9 сенВести.Российские войска нанесли удары по шести железнодорожным локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ применяли беспилотники "Герань-4 Сикер". Удары были нанесены в районах населенных пунктов Доброе, Варваровка, Доброполье, Самойловка и Лекарское.
В результате удара все цели пораженысообщили в Минобороны
Отмечается, что локомотивы использовались в интересах украинских боевиков.
Ранее ВС РФ ударили по железнодорожным составам в Днепропетровской области. Установлено, что поезда использовались для перевозки военных грузов, в том числе беспилотников иностранного производства.