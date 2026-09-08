Москва8 сенВести.Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России
Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля.
Расчеты беспилотников "Герань-4 Сикер" ударили по стоянкам грузовой техники противника в Одесской и Днепропетровской областяхговорится в сообщении министерства
По данным Минобороны, уничтоженные грузовики использовались для перевозки беспилотников и их комплектующих. Автоцистерны, находившиеся на стоянках, применялись для хранения и транспортировки топлива.
В ведомстве отметили, что удары были нанесены по технике, которую использовали для обеспечения нужд ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ у населенного пункта Вишневое Днепропетровской области.