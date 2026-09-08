Минобороны: российские "Герани" поразили стоянки фур в двух областях Украины

Армия России ударила по стоянкам грузовиков ВСУ Минобороны: российские "Герани" поразили стоянки фур в двух областях Украины

Москва8 сен Вести.Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России

Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля.

Расчеты беспилотников "Герань-4 Сикер" ударили по стоянкам грузовой техники противника в Одесской и Днепропетровской областях говорится в сообщении министерства

По данным Минобороны, уничтоженные грузовики использовались для перевозки беспилотников и их комплектующих. Автоцистерны, находившиеся на стоянках, применялись для хранения и транспортировки топлива.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены по технике, которую использовали для обеспечения нужд ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ у населенного пункта Вишневое Днепропетровской области.