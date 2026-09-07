МО РФ заявило об ударах по железнодорожным составам и грузовикам ВСУ

ВС РФ поразили поезда и автоцистерны ВСУ в Днепропетровской области МО РФ заявило об ударах по железнодорожным составам и грузовикам ВСУ

Москва7 сен Вести.Российская армия нанесла удары по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удары были нанесены беспилотниками "Герань-4 сикер". Целями атаки были поезда, которые использовались для доставки военных грузов, в том числе дронов иностранного производства и их комплектующих.

Кроме того, российское ведомство сообщило об ударах по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях.

Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти уточнили в Минобороны

Утром российское ведомство также отчиталось о нанесении ударов по объектам инфраструктуры в порту "Измаил". Был атакован производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами.