Москва7 сенВести.Российская армия нанесла удары по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удары были нанесены беспилотниками "Герань-4 сикер". Целями атаки были поезда, которые использовались для доставки военных грузов, в том числе дронов иностранного производства и их комплектующих.
Кроме того, российское ведомство сообщило об ударах по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях.
Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефтиуточнили в Минобороны
Утром российское ведомство также отчиталось о нанесении ударов по объектам инфраструктуры в порту "Измаил". Был атакован производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами.