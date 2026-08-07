ВС России уничтожили эшелон с техникой ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные разбомбили эшелон ВСУ в Днепропетровской области ВС России уничтожили эшелон с техникой ВСУ в Днепропетровской области

Москва7 авг Вести.Российские военные уничтожили эшелон с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Успешная атака была осуществлена ударными беспилотниками "Герань" и ракетами "Искандер". Цель была поражена в районе населенного пункта Вишневое. Министерство обороны показало кадры этой атаки.

Наши "Герани" остановили, а «Искандеры» точным ударом разнесли вражеский эшелон отмечается в сообщении

По данным российского военного ведомства, сперва "Герани" ударили по локомотиву, в результате чего состав встал, после чего эшелон с грузом для украинских боевиков был атакован ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

МО РФ уточнило, что кадры объективного контроля, которые были получены с разведывательного БПЛА, констатировали уничтожение целей.