Москва13 авгВести.Российская армия нанесла удары по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, использовавшихся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе атаки применялся БПЛА "Герань".
Железнодорожная инфраструктура ВСУ была уничтожена в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы в Одесской области.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по портам и судам в Николаевской области, которые были задействованы в интересах ВСУ.