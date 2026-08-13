ВС РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ в Одесской области МО РФ: поражены железнодорожные объекты, используемые ВСУ в Одесской области

Москва13 авг Вести.Российская армия нанесла удары по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, использовавшихся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе атаки применялся БПЛА "Герань".

Железнодорожная инфраструктура ВСУ была уничтожена в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы в Одесской области.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по портам и судам в Николаевской области, которые были задействованы в интересах ВСУ.