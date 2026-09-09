МО РФ заявило о поражении логистических центров и склада в Николаеве

Армия России поразила логистические центры и склад в Николаеве МО РФ заявило о поражении логистических центров и склада в Николаеве

Москва9 сен Вести.Российские войска нанесли удары по логистическим и складским объектам в Николаеве, которые использовались для обеспечения ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская армия использовала для нанесения ударов оружие воздушного базирования и ударные дроны.

Поражены в городе Николаев: логистический центр "Деливери", используемый для хранения и распределения военных грузов; логистический центр "Нибулон", используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, Минобороны заявило о поражении склада хранения беспилотников на территории предприятия "Конвейрмаш".

В морском порту Николаева также были поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории грузового терминала "Ника-Тера".

Ранее СМИ отмечали, что БПЛА "Герань-5" ВС РФ стали быстрее, а дальность их полетов составляет почти 1 тысячу километров. Как заявили украинские источники, перехватчики ВСУ не могут их сбить.