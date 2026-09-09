Минобороны сообщило о поражении складов и резервуаров с ГСМ в порту Николаев ВС РФ поразили объекты логистики в порту Николаев

Москва9 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по четырем резервуарам с горюче-смазочными материалами в морском порту Николаев. Также были поражены склады военного имущество.

Как сообщает Минобороны, уничтоженные объекты предназначались для обеспечения нужд ВСУ.

Ночные удары осуществлялись в рамках системной работы по подрыву логистики врага.

Поражены в городе Николаев и Николаевской области: грузовой терминал "Ника Терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ говорится в сообщении МО

В ведомстве уточнили, что ВС РФ применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Кроме того, при атаке использовались и БПЛА.

Отмечается, что все цели были предварительно разведаны и подтверждены.