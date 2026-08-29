Москва29 авгВести.Российские военные нанесли ряд ударов по инфраструктурным объектам порта Николаева, которые использовали для своих нужд украинские боевики, сообщило Минобороны России в мессенджере Telegram.
В самом порту поражены морской перегрузочный терминал, а также четыре хранилища военного имущества Вооруженных сил Украины.
Кроме того, поражена электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, обеспечивающая функционирование порта "Николаев"говорится в сообщении
Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России за сутки нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и логистическим центрам, используемым украинскими боевиками. Атаки осуществили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.