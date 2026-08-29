МО РФ сообщило об ударах по инфраструктуре порта Николаева

ВС РФ поразили инфраструктуру порта Николаева, которую использовали ВСУ МО РФ сообщило об ударах по инфраструктуре порта Николаева

Москва29 авг Вести.Российские военные нанесли ряд ударов по инфраструктурным объектам порта Николаева, которые использовали для своих нужд украинские боевики, сообщило Минобороны России в мессенджере Telegram.

В самом порту поражены морской перегрузочный терминал, а также четыре хранилища военного имущества Вооруженных сил Украины.

Кроме того, поражена электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, обеспечивающая функционирование порта "Николаев" говорится в сообщении

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России за сутки нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и логистическим центрам, используемым украинскими боевиками. Атаки осуществили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.