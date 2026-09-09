Interia сообщила об увеличении скорости и дальности российских БПЛА "Герань-5" СМИ: новая модификация "Герань-5" стала сложнее для перехвата украинской ПВО

Москва9 сен Вести.Российские беспилотники "Герань-5" стали быстрее и дальнобойнее, что осложняет их перехват украинской ПВО. Об этом сообщает польское издание Interia.

По данным журналистов, эти дроны способны развивать скорость до 550 километров в час и преодолевать расстояние почти в 1 тысячу километров.

Украинский боевик с позывным Рамзес заявил изданию, что имеющиеся у его подразделения перехватчики не способны догонять такие БПЛА.

Украинский эксперт Сергей Бескрестнов также утверждает, что "Герань-5" уже дважды применялась для ударов по военным объектам в Киеве. По его словам, часть беспилотников удается сбивать, однако они становятся все более опасными.

По данным польских журналистов, Россия продолжает дорабатывать беспилотные системы в боевых условиях, в том числе улучшая их системы связи, повышая скорость и грузоподъемность.

Накануне Минобороны России сообщило об атаке беспилотников "Герань-4 Сикер" на объекты ВСУ. Отмечалось, что целями были стоянки грузовой техники противника в Одесской и Днепропетровской областях. Фуры перевозили беспилотники и топливо для украинских боевиков.