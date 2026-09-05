Москва5 сенВести.Порт Одессы по сравнению с июнем стал практически мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
Летние удары ВС РФ по порту Одессы были направлены на сухогрузы, которые перевозили грузы двойного назначения, и резервуары с топливом для нужд ВСУ.
Как отметили в подполье, после российских ударов из порта ушли крупные перевозчики.
Порт в Одессе сейчас выглядит почти мертвым по сравнению с июнем. После последних ударов ВС РФ причалы стоятзаявил собеседник ТАСС
Ранее сообщалось, что, согласно данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в течение летних месяцев нанесли удары более чем по 150 морским судам и патрульным катерам, которые использовались в интересах ВСУ.