Подполье: одесский порт выглядит почти мертвым после летних ударов армии РФ

Порт в Одессе стал практически мертвым после ударов ВС РФ Подполье: одесский порт выглядит почти мертвым после летних ударов армии РФ

Москва5 сен Вести.Порт Одессы по сравнению с июнем стал практически мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Летние удары ВС РФ по порту Одессы были направлены на сухогрузы, которые перевозили грузы двойного назначения, и резервуары с топливом для нужд ВСУ.

Как отметили в подполье, после российских ударов из порта ушли крупные перевозчики.

Порт в Одессе сейчас выглядит почти мертвым по сравнению с июнем. После последних ударов ВС РФ причалы стоят заявил собеседник ТАСС

Ранее сообщалось, что, согласно данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в течение летних месяцев нанесли удары более чем по 150 морским судам и патрульным катерам, которые использовались в интересах ВСУ.