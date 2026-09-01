Российские войска за лето поразили более 150 судов, использовавшихся ВСУ

ВС РФ за лето поразили свыше 150 использовавшихся в интересах ВСУ морских судов Российские войска за лето поразили более 150 судов, использовавшихся ВСУ

Москва1 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) России в течение летних месяцев нанесли удары более чем по 150 морским судам и патрульным катерам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Такие подсчеты приводит ТАСС на основании сводок Министерства обороны РФ.

Как сообщает агентство, в июле было поражено свыше 80 подобных целей, а в августе — не менее 70. Среди них Минобороны называло сухогрузы, танкеры, буксиры и катера украинских военно-морских сил.

Накануне Минобороны России сообщило о поражении ударными беспилотниками сухогруза с военным имуществом ВСУ в порту Южный Одесской области.