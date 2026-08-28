Минобороны: ВС РФ за неделю поразили восемь судов, действовавших в интересах ВСУ

Армия России за неделю поразила восемь морских судов ВСУ Минобороны: ВС РФ за неделю поразили восемь судов, действовавших в интересах ВСУ

Москва28 авг Вести.Вооруженные силы России в течение недели поразили восемь морских судов, действовавших в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска за этот период нанесли поражение патрульному катеру Военно-морских сил Украины.

А также поразили восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера говорится в сводке

Кроме того, ВС РФ за семь дней нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Также в течение недели российские войска освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.