Силы ЧФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю Минобороны: за неделю уничтожены 8 безэкипажных катеров ВСУ

Москва14 авг Вести.Силы Черноморского флота России уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ за неделю, следует из сводки Минобороны РФ.

Кроме того, в течение недели ВС РФ нанесли поражение 15 морским судам, в том числе пяти патрульным катерам, которые действовали в интересах украинских боевиков.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины говорится в сообщении МО

Накануне сообщалось что ВС РФ ударили по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Николаевской области вблизи порта Очаков был подбит патрульный катер ВСУ.