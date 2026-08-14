Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 15 действующих в интересах ВСУ судов

ВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 15 действующих в интересах ВСУ судов

Москва14 авг Вести.Российские войска за неделю поразили 15 морских судов и катеров, действующих в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ за 8-14 августа.

В течение недели поражены 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа "сухогруз", два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины говорится в сообщении

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.