Российские войска с июля поразили более 130 судов, действующих в интересах Киева ВС России с июля поразили 130 судов, используемых в интересах ВСУ

Москва16 авг Вести.С начала июля Вооруженные силы (ВС) России поразили в черноморской акватории и украинских черноморских портах более 130 морских судов, задействованных для доставки грузов Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Среди пораженных плавсредств значатся сухогрузы, танкеры, буксировочные суда, а также сопровождавшие их патрульные катера.

Так, в июле российскими высокоточными ударами поражены более 80 единиц морского транспорта. В первую неделю августа российские силы вывели из строя еще 34 судна, в том числе 31 сухогруз и три буксира.

С 8 по 15 августа поражены 16 морских объектов, среди которых танкер, семь сухогрузов, два буксирных судна и шесть катеров патрульной службы.

В Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием воздушного базирования по портам и судам, которые задействованы в доставке грузов для ВСУ.