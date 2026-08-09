ВСУ запускают дроны с заблокированных в Николаеве судов ВСУ используют заблокированные в Николаеве суда для запуска БПЛА

Москва9 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать заблокированные в портах Николаева суда для запуска дронов и безэкипажных катеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Уточняется, что в 2022 году в портах Николаева оказались заблокированы множество барж, буксиров, сухогрузов и других судов. Они не могут оттуда выбраться из-за того, что РФ контролирует выход оттуда в Черное море.

ВСУ стали использовать эти суда как стартовые площадки для запуска ударных дронов в сторону Херсонской области, Крыма и Черноморского побережья России. На других судах открыли производства по сбору беспилотников и БЭКов и в нужный момент перегружают на суда, где есть подготовленные турели для запусков БПЛА или скрытые камеры для запуска БЭКов рассказал Лебедев

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поразив объекты, которые задействованы в снабжении ВСУ.