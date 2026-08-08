МО РФ: нанесены удары по портам в Одессе и Николаеве

Армия РФ нанесла удары по портам Одессы и Николаева МО РФ: нанесены удары по портам в Одессе и Николаеве

Москва8 авг Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поразив объекты, которые задействованы в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Поражены: в порту Одесса – военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы говорится в заявлении ведомства

В порту Николаев удар был нанесен по сухогрузу с военной техникой. Также поражен склад с вооружением и военным имуществом армии киевского режима.

Уточняется, что атаки были совершены при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.