Москва8 авгВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поразив объекты, которые задействованы в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Поражены: в порту Одесса – военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбыговорится в заявлении ведомства
В порту Николаев удар был нанесен по сухогрузу с военной техникой. Также поражен склад с вооружением и военным имуществом армии киевского режима.
Уточняется, что атаки были совершены при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.