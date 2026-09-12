Москва12 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют портовую инфраструктуру на побережье Черного моря для хранения военных грузов, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Российская армия системно наносит удары по этим объектам, чтобы Киев не мог использовать их в военных целях.

ВСУ пытаются использовать портовую инфраструктуру для хранения различного рода военных грузов, переработки и производства продукции военного назначения приводит РИА Новости слова Сальдо

В Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на 11 сентября ударили по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области. Удары пришлись на объекты, которые ВСУ используют для разгрузки и хранения грузов.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что Украина не должна иметь прямого выхода к Черному морю.