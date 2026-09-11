Москва11 сен Вести.Украина не должна иметь прямого выхода к Черному морю, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия") в интервью ТАСС.

Надо отрезать Украину полностью от [Черного] моря. Она [больше 300] лет назад, при Переяславской раде, перешла без моря. Без штанов пришла, без штанов пусть уходит. При этом необходимости полностью запрещать Украине пользоваться черноморской акваторией нет, однако этот процесс должна контролировать Россия. Выход к морю может быть через железнодорожную логистику. Проплатите железнодорожный тариф и пожалуйста, [размещайте] свои корабли в наших портах. Это будет все под полностью нашим контролем