В Госдуме заявили о необходимости поражать БПЛА до их подлета к России Депутат Колесник предложил сбивать дроны ВСУ над Прибалтикой

Москва11 сен Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляющиеся в сторону Северо-Запада России, следует сбивать еще над территорией стран Прибалтики, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия"). Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению депутата, страны Прибалтики могут использоваться для безопасного пролета украинских беспилотников или в качестве места их запуска. Он также указал на отсутствие границ внутри региона, что, по его словам, позволяет скрывать маршруты БПЛА.

Надо все-таки сбивать [дроны] на территории Балтии. То, что идет в нашу сторону, надо сбивать, как бы им это ни было неприятно заявил Колесник

Депутат подчеркнул, что Россия в первую очередь должна исходить из собственных интересов. Он также предупредил о возможных последствиях для стран Прибалтики, если они продолжат содействовать пролетам украинских беспилотников.

Ранее латвийские Вооруженные силы сообщили о якобы потенциальных угрозах в воздушном пространстве государства.