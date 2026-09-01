Москва1 сенВести.Латвийские Вооруженные силы (ВС) сообщили о якобы потенциальных угрозах в воздушном пространстве республики.
Соответствующая публикация появилась на странице Национальных ВС в социальной сети X.
Сообщается о вероятных воздушных угрозах в воздушном пространстве Латвииуказывается в публикации
Дополнительной информации пока не раскрывается.
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