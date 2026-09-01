ВС Латвии сообщили о якобы потенциальных угрозах в воздушном пространстве страны

В Латвии сообщили о возможных угрозах в воздушном пространстве ВС Латвии сообщили о якобы потенциальных угрозах в воздушном пространстве страны

Москва1 сен Вести.Латвийские Вооруженные силы (ВС) сообщили о якобы потенциальных угрозах в воздушном пространстве республики.

Соответствующая публикация появилась на странице Национальных ВС в социальной сети X​​​.

Сообщается о вероятных воздушных угрозах в воздушном пространстве Латвии указывается в публикации

Дополнительной информации пока не раскрывается.

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