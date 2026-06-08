В Латвии снова объявлена воздушная тревога после сбитого беспилотника НВС Латвии объявило воздушную тревогу в стране

Москва8 июн Вести.В Латвии объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил (НВС) страны.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщают об угрозе в воздушном пространстве страны указано в сообщении НВС, опубликованном в социальной сети X

Также представители латвийских вооруженных сил порекомендовали жителям страны не приближаться к подозрительным объектам и в случае их обнаружения незамедлительно связаться с экстренными службами.

Ранее НВС Латвии сообщали о беспилотнике, сбитом при помощи истребителей НАТО в воздушном пространстве страны.