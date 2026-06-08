Москва8 июнВести.В Латвии объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил (НВС) страны.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщают об угрозе в воздушном пространстве страныуказано в сообщении НВС, опубликованном в социальной сети X
Также представители латвийских вооруженных сил порекомендовали жителям страны не приближаться к подозрительным объектам и в случае их обнаружения незамедлительно связаться с экстренными службами.
Ранее НВС Латвии сообщали о беспилотнике, сбитом при помощи истребителей НАТО в воздушном пространстве страны.