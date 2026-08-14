Москва14 авг Вести.В ряде районов Латвии объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил портал Gorod.lv со ссылкой на оповещение армии страны.

Экстренное сообщение было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского и Балвского краев.

Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Немедленно зайдите в помещение и соблюдайте принцип "двух стен" (между вами и улицей должно быть как минимум две стены) цитирует портал оповещение

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что республика закупила системы борьбы с беспилотниками, однако не обеспечила их необходимыми боеприпасами. По его словам, страна "забыла" приобрести необходимый арсенал.

Портал Sargs.lv сообщил, что ВВС Латвии рассматривают возможность закупки бразильских легких штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano.