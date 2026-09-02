В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации в России Депутат Колесник: Россия изменит стратегию СВО при угрозе гражданской авиации

Москва2 сен Вести.Москва может изменить стратегию проведения спецоперации, если киевский режим совершит теракты в отношении самолетов международных авиакомпаний, которые пролетают над Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так парламентарий ответил на угрозы Владимира Зеленского в адрес международных перевозчиков, летающих через Россию.

Если будут проводиться террористические акты (а это уже заявка на государственный терроризм), тогда будет несколько иная постановка вопроса. Я думаю, будет изменение стратегии проведения специальной военной операции сказал он "Газете.Ru"

Колесник напомнил, что сейчас Россия точечно бьет по объектам на Украине, чтобы не задеть мирных граждан. В случае террористической эскалации конфликта со стороны Украины ВС РФ будут "выжигать" все наступательные средства, которые могут навредить российской и международной гражданской авиации.

Международным перевозчикам депутат рекомендовал в свою очередь обратить внимание на заявление главы киевского режима.