Москва11 сенВести.
Российские военные в ночь на пятницу ударили по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удары пришлись на объекты портовой инфраструктуры, которые обеспечивали разгрузку и хранение грузов для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, были поражены суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинских боевиков.
Накануне сообщалось, что ВС РФ с помощью беспилотников поразили объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области, а также два сухогруза и буксир в порту Одесса, которые использовались в интересах ВСУ.