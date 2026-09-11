ВС РФ нанесли ночью удар по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области

Минобороны сообщило о ночных ударах по Одесской области ВС РФ нанесли ночью удар по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области

Москва11 сен Вести.

Российские военные в ночь на пятницу ударили по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары пришлись на объекты портовой инфраструктуры, которые обеспечивали разгрузку и хранение грузов для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, были поражены суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинских боевиков.

Накануне сообщалось, что ВС РФ с помощью беспилотников поразили объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области, а также два сухогруза и буксир в порту Одесса, которые использовались в интересах ВСУ.