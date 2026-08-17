ВС РФ ударили по порту Одессы, поразили патрульный катер и резервуары с топливом Минобороны: российская армия нанесла удары по порту Одессы

Москва17 авг Вести.Российская армия в ночь на 17 августа нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ночью 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" – патрульный катер типа "Тарантул", обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом говорится в сообщении

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне российская армия поразила цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.