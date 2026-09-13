Российские военные нанесли удар по судну в одесском порту

ВС РФ ударили по сухогрузу в порту Одессы Российские военные нанесли удар по судну в одесском порту

Москва13 сен Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по судну в порту Одессы, которое привезло грузы для ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также поражены: в порту "Одесса" – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ следует из сообщения

Военные добавили, что в течение дня наносили удары по украинским заводам, производившим БПЛА, а также по складам и логистическим центрам, через которые идет снабжение боевиков киевского режима.

Помимо этого, ВС РФ атаковали подстанции "Новая и "Усатово" – они снабжали электроэнергией портовую и логистическую инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Ранее западные СМИ сообщили, что экономические потери Украины от блокады портов в Черном море составляют около 1,5% ВВП. Таким образом, киевский режим может не досчитаться до 40 миллиардов долларов экспортных доходов.