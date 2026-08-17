Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза - в портах "Одесса" и "Николаев"

ВС РФ поразили сухогрузы в портах Одессы и Николаева Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза - в портах "Одесса" и "Николаев"

Москва17 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием поразили сухогрузы в портах "Одесса" и "Николаев". Об этом сообщило Минобороны РФ.

В материале сказано, что российские военные продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту "Одесса" [поражено] судно типа "сухогруз", доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества сказано в материале

По информации Минобороны, а в порту "Николаев" поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения для нужд ВСУ.

Утром 17 августа ведомство также сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе.