Москва17 авгВести.Вооруженные силы (ВС) России в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием поразили сухогрузы в портах "Одесса" и "Николаев". Об этом сообщило Минобороны РФ.
В материале сказано, что российские военные продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В порту "Одесса" [поражено] судно типа "сухогруз", доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имуществасказано в материале
По информации Минобороны, а в порту "Николаев" поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения для нужд ВСУ.
Утром 17 августа ведомство также сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе.