Москва18 сенВести.Российские военные дронами поразили три судна, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для обеспечения украинской армии. Об этом сообщило российское военное ведомство.
В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУговорится в сообщении
Как уточняется, в порту Южный Одесской области было поражено судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения. Еще один удар был нанесен по танкеру в порту Одессы, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ.
Кроме того, российские военные поразили еще один сухогруз во время перехода по морю. Уточняется, что судно направлялось в порт Одессы и перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Ранее Минобороны отчиталось, что российская армия поразила четыре сухогруза в Одессе, Черноморске и в акватории Черного моря.