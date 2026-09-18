Армия России нанесла удары по двум сухогрузам и танкеру в портах Украины

Российские военные поразили два сухогруза и танкер в портах Украины и в море Армия России нанесла удары по двум сухогрузам и танкеру в портах Украины

Москва18 сен Вести.Российские военные дронами поразили три судна, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для обеспечения украинской армии. Об этом сообщило российское военное ведомство.

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ говорится в сообщении

Как уточняется, в порту Южный Одесской области было поражено судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения. Еще один удар был нанесен по танкеру в порту Одессы, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили еще один сухогруз во время перехода по морю. Уточняется, что судно направлялось в порт Одессы и перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось, что российская армия поразила четыре сухогруза в Одессе, Черноморске и в акватории Черного моря.