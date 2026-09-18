ВС РФ поразили еще четыре судна с грузами ВСУ у берегов Одесской области

ВС РФ поразили четыре сухогруза в Одессе, Черноморске и Черном море ВС РФ поразили еще четыре судна с грузами ВСУ у берегов Одесской области

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами беспилотников нанесли поражение четырем судам противника на стоянке в портах и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Удары нанесены с целю ограничения логистических возможностей ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.

Расчеты БПЛА поразили еще четыре судна противника на стоянке в портах и в акватории Черного моря говорится в сообщении

Как отмечается, удары наносились беспилотниками "Герань-4 Сикер" по сухогрузам в портах Черноморск, Одесса и акватории Черного моря. Все цели поражены, уточнили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 12 по 18 сентября российские военные поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавших в интересах ВСУ.