ВС РФ 18 августа поразили сухогруз в Черном море близ Одессы с военным грузом

Российская армия подбила очередной сухогруз с военным имуществом для ВСУ ВС РФ 18 августа поразили сухогруз в Черном море близ Одессы с военным грузом

Москва19 авг Вести.Вооруженные силы России вечером во вторник поразили сухогруз с военным имуществом в акватории Черного моря близ Одессы, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, судно перевозило груз, предназначенный для использования в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения говорится в сообщении

Российское военное ведомство ранее сообщало, что в этот же день, 18 августа, российские военнослужащие поразили сухогруз, на котором были размещены вооружение и военное имущество для ВСУ.