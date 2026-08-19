Москва19 авгВести.Вооруженные силы России вечером во вторник поразили сухогруз с военным имуществом в акватории Черного моря близ Одессы, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, судно перевозило груз, предназначенный для использования в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначенияговорится в сообщении
Российское военное ведомство ранее сообщало, что в этот же день, 18 августа, российские военнослужащие поразили сухогруз, на котором были размещены вооружение и военное имущество для ВСУ.