Москва18 авгВести.Российские военнослужащие поразили сухогруз, на котором были размещены вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что поражение нанесено с применением беспилотников.
В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУотмечается в сообщении
17 августа в Минобороны РФ заявили, что российские войска в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием поразили сухогрузы в портах Одессы и Николаева.