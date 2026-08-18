Российские войска атаковали сухогруз с оружием для ВСУ в море рядом с Одессой

ВС РФ поразили сухогруз с вооружением для ВСУ в Черном море Российские войска атаковали сухогруз с оружием для ВСУ в море рядом с Одессой

Москва18 авг Вести.Российские военнослужащие поразили сухогруз, на котором были размещены вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение нанесено с применением беспилотников.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ отмечается в сообщении

17 августа в Минобороны РФ заявили, что российские войска в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием поразили сухогрузы в портах Одессы и Николаева.