ВС РФ поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ

ВС РФ подбили дронами в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ ВС РФ поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Москва4 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сегодня ночью в результате удара беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее города Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военное имущество для ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В российском Минобороны также заявили, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые используются в интересах украинских вооруженных сил.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные с применением дронов "Герань" нанесли удары по логистическому центру "Новая Почта" в Черноморске и дата-центру в Одессе. Эти сведения были приведены в заявлении российского оборонного ведомства за 4 октября.