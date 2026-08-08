Москва8 авгВести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В акватории Черного моря (поражено. - Прим. ред.) – судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного имущества для ВСУговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ.
Ранее российские военные в ходе группового удара высокоточным оружием подбили в районе Одессы два сухогруза, перевозившие груз для украинских боевиков.