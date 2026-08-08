Российская армия поразила судно с грузом для украинских боевиков в Черном море

ВС РФ нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море Российская армия поразила судно с грузом для украинских боевиков в Черном море

Москва8 авг Вести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В акватории Черного моря (поражено. - Прим. ред.) – судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного имущества для ВСУ говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ.

Ранее российские военные в ходе группового удара высокоточным оружием подбили в районе Одессы два сухогруза, перевозившие груз для украинских боевиков.