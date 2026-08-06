Российские войска поразили два сухогруза с грузами для ВСУ в акватории Одессы

ВС РФ подбили в Черном море у Одессы еще два судна с грузами для ВСУ Российские войска поразили два сухогруза с грузами для ВСУ в акватории Одессы

Москва6 авг Вести.Армия России нанесла удары по двум сухогрузам в Черном море вблизи Одессы, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения. говорится в сообщении

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов по трем судам с грузами ВСУ у берегов Одессы.