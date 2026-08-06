Москва6 авгВести.Армия России нанесла удары по двум сухогрузам в Черном море вблизи Одессы, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения.говорится в сообщении
Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов по трем судам с грузами ВСУ у берегов Одессы.